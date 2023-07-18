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Почеттино размыто ответил на вопрос о будущем Лукаку

18 Июля 2023 • 21:12 Комментировать

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о будущем нападающего Ромелу Лукаку. Как известно, слухи активно связывают бельгийского футболиста с «Ювентусом».

«Решение принимается тогда, когда оно всех устраивает. Футболист и клуб прилагают все усилия, чтобы попытаться найти лучшее решение. Мы действуем, отталкиваясь от ситуации», - сказал Почеттино журналистам на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Ромелу Лукаку будет тренироваться на базе «Челси», в то время как команда сейчас находится в США.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 30-летнего Ромелу Лукаку в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Маурисио Почеттино трансферы футбола - лето 2023
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