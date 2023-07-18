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Кукурелья прокомментировал слухи о переходе Кайседо

18 Июля 2023 • 20:20 Комментировать

Левый защитник «Челси» Марк Кукурелья поделился своими мыслями о возможном переходе полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо в лондонский клуб, отметив, что он часто видит информацию о его желании присоединиться к команде.

Кукурелья отметил, что он имеет хорошие отношения с Кайседо и считает его талантливым полузащитником. Он выразил мнение, что если Кайседо перейдет в «Челси», то команда получит высококлассного полузащитника на долгое время.

«Думаю, он хочет перейти сюда, в «Челси», я много раз читал в СМИ», – цитирует Кукурелью футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Марк Кукурелья Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
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