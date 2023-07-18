Кукурелья прокомментировал слухи о переходе Кайседо

Левый защитник «Челси» Марк Кукурелья поделился своими мыслями о возможном переходе полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо в лондонский клуб, отметив, что он часто видит информацию о его желании присоединиться к команде.

Кукурелья отметил, что он имеет хорошие отношения с Кайседо и считает его талантливым полузащитником. Он выразил мнение, что если Кайседо перейдет в «Челси», то команда получит высококлассного полузащитника на долгое время.

«Думаю, он хочет перейти сюда, в «Челси», я много раз читал в СМИ», – цитирует Кукурелью футбольный инсайдер Фабрицио Романо.