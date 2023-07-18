Кукурелья высказался о своем будущем

Защитник «Челси» Марк Кукурелья выразил желание остаться в лондонской команде.

По словам Марка Кукурельи, интенсивные тренировки, на которых каждый игрок проходит через трудности, помогают укрепить взаимоотношения в команде, что является одним из наиболее важных аспектов.

Кукурелья, комментируя свое будущее, подчеркнул, что без сомнений желает остаться в составе «Челси». Испанский футболист выразил свою преданность клубу.

Он также отметил, что он готов справиться с вызовами и продолжить развиваться в «Челси».

«Иногда вам нужно время, чтобы адаптироваться», – цитирует Кукурелью футбольный инсайдер Фабрицио Романо.