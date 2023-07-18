Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может продолжить карьеру в испанском клубе.

В последнее время несколько клубов, включая «Реал», рассматривают возможность приобретения Кейна в это трансферное окно. На данный момент «Бавария» является фаворитом, хотя пока не достигла соглашения с «Тоттенхэмом».

Возможно, Кейн останется в «Тоттенхэме» этим летом, но не подпишет новый контракт, что сделает его свободным агентом в 2024 году. В таком случае «Барселона» будет стремиться подписать его, сообщает The Athletic.

Кейн открыт к переезду из Англии, и «Барселона» считает себя привлекательным вариантом.