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Кейн может перейти в «Барселону» слухи

18 Июля 2023 • 20:00 Комментировать

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может продолжить карьеру в испанском клубе.

В последнее время несколько клубов, включая «Реал», рассматривают возможность приобретения Кейна в это трансферное окно. На данный момент «Бавария» является фаворитом, хотя пока не достигла соглашения с «Тоттенхэмом».

Возможно, Кейн останется в «Тоттенхэме» этим летом, но не подпишет новый контракт, что сделает его свободным агентом в 2024 году. В таком случае «Барселона» будет стремиться подписать его, сообщает The Athletic.

Кейн открыт к переезду из Англии, и «Барселона» считает себя привлекательным вариантом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Барселона Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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