Почеттино ответил на вопрос об интересе к Кайседо

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о возможном переходе в стан лондонского клуба полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

Почеттино подтвердил, что его команда стремится укрепить состав путем привлечения новых талантливых игроков, однако он не хочет углубляться в детали и обсуждать конкретные имена. Он отметил, что подобные усилия являются общим трендом, поскольку многие клубы также стремятся улучшить свои составы.

«Вся наша команда очень усердно работает, чтобы получить то, что мы хотим», – цитирует Почеттино футбольный инсайдер Фабрицио Романо.