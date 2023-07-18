Нападающий Маркус Рэшфорд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2028 года.

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании нового контракта с Маркусом Рэшфордом, который обеспечит его пребывание в клубе до 30 июня 2028 года.

Рэшфорд присоединился к академии «Манчестер Юнайтед» в возрасте семи лет и с тех пор стал неотъемлемой частью клуба. С момента своего дебюта в 2016 году он сыграл 359 матчей и забил 123 гола, продемонстрировав свой талант и влияние на поле.

Выражая радость по поводу продления контракта, Рэшфорд сказал, что гордится тем, что продолжает представлять эту команду.