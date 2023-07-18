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Сен-Максимен может переехать в Саудовскую Аравию слухи

18 Июля 2023 • 18:50 Комментировать

Один из лидеров английского «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен может стать футболистом клуба из Саудовской Аравии.

По информации журналиста Крэйга Хоупа, француз не ожидается в составе «сорок» на товарищеский матч против шотландского «Рейнджерс». Сообщается, что руководство клуба АПЛ связалось с представителями неназванного коллектива Про-лиги относительно возможного трансфера нападающего. Будущее Сен-Максимена будет определено в ближайшие дни.

Напомним, что Аллан Сен-Максимен выступает за «Ньюкасл» с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего форварда в 32 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Аллан Сен-Максимен трансферы футбола - лето 2023
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