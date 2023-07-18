​В «Ювентусе» высказались о возможном подписании Лукаку

Кристиано Джунтоли, который в «Ювентусе» занимает должность спортивного директора, высказался о возможном подписании нападающего Ромелу Лукаку из «Челси».

«Лукаку? На текущий момент мы находимся на начальном этапе сбора информации обо всех кандидатах. Мы рассчитываем на Влаховича, Кьезу, Кина, Милика. Фанаты не хотят видеть Лукаку в команде? Сейчас мы не должны беспокоиться о последствиях того, чего не случилось», - сказал Джунтоли, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Ранее Джунтоли рассказал, в каком случае из команды в летнее трансферное окно уйдут Душан Влахович и Федерико Кьеза.