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Эванс подписал контракт на предсезонку с «Манчестер Юнайтед» официально

18 Июля 2023 • 18:19 Комментировать

Защитник Джонни Эванс вернулся в «Манчестер Юнайтед», правда, на очень короткий срок. На клубном сайте «красных дьяволов» сообщается, что 35-летний футболист подписал краткосрочное трудовое соглашение, которое позволит ему принять участие в предсезонных играх команды в Эдинбурге и Сан-Диего.

Джонни Эванс обрёл статус свободного агента после истечения срока контракта с «Лестером». По итогам сезона 2022/2023 команда вылетела из Премьер-лиги в Чемпионшип. Эванс выступал за «лис» на протяжении пяти сезонов.

Эванс является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В 198 играх за этот клуб защитник забил семь голов и отдал семь голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джонни Эванс
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