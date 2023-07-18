Защитник Джонни Эванс вернулся в «Манчестер Юнайтед», правда, на очень короткий срок. На клубном сайте «красных дьяволов» сообщается, что 35-летний футболист подписал краткосрочное трудовое соглашение, которое позволит ему принять участие в предсезонных играх команды в Эдинбурге и Сан-Диего.

Джонни Эванс обрёл статус свободного агента после истечения срока контракта с «Лестером». По итогам сезона 2022/2023 команда вылетела из Премьер-лиги в Чемпионшип. Эванс выступал за «лис» на протяжении пяти сезонов.

Эванс является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В 198 играх за этот клуб защитник забил семь голов и отдал семь голевых передач на партнёров.