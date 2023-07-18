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«Аль-Хиляль» интересуется Луисом Диасом слухи

18 Июля 2023 • 18:13 Комментировать

Аравийский «Аль-Хиляль» продолжает изучать возможность подписания звёзд европейского футбола.

По информации издания Record, «голубые волны» намерены пригласить нового номера 7 «Ливерпуля» Луиса Диаса. Сообщается, что в трансфере колумбийского вингера лично заинтересован наставник «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш. Клуб готов предложить около 50 миллионов евро, однако вероятность трансфера мала из-за любви тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа к Диасу. Также интерес к колумбийцу проявляет ещё один клуб из Саудовской Аравии, название которого не разглашается.

Напомним, что Луис Диас присоединился к «Ливерпулю» в январе прошлого года. Ранее «Аль-Хиляль» объявил о трансферах Калиду Кулибали, Рубена Невеша и Сергея Милинковича-Савича.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аль-Хиляль Луис Диас трансферы футбола - лето 2023
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