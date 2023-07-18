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В «Челси» подтвердили, что Фофана порвал крестообразную связку официально

18 Июля 2023 • 17:53 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

В пресс-службе лондонского «Челси» подтвердили, что 22-летний французский защитник Уэсли Фофана получил тяжёлую травму, а именно разрыв передней крестообразной связки колена.

Отмечается, что теперь оборонцу предстоит длительный период реабилитации, так как выздоровление после таких повреждений весьма продолжительное.

Напомним, что Фофана пополнил «Челси» в прошлом году, перебравшись из «Лестера», выступавшего на тот момент в АПЛ. Покупка француза обошлась «синим» в 80,4 млн евро. Всего в составе «Челси» молодой футболист сыграл в 20 матчах, отметившись двумя забитыми голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Уэсли Фофана
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