В пресс-службе лондонского «Челси» подтвердили, что 22-летний французский защитник Уэсли Фофана получил тяжёлую травму, а именно разрыв передней крестообразной связки колена.

Отмечается, что теперь оборонцу предстоит длительный период реабилитации, так как выздоровление после таких повреждений весьма продолжительное.

Напомним, что Фофана пополнил «Челси» в прошлом году, перебравшись из «Лестера», выступавшего на тот момент в АПЛ. Покупка француза обошлась «синим» в 80,4 млн евро. Всего в составе «Челси» молодой футболист сыграл в 20 матчах, отметившись двумя забитыми голами.