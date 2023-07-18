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«Манчестер Юнайтед» сделал Хёйлунна главной трансферной целью

18 Июля 2023 • 17:51 Комментировать

Руководство «Манчестер Юнайтед» сосредоточилось на трансфере нападающего «Аталанты» Расмуса Хёйлунна.

По информации журналиста Альфредо Педульи, датский игрок стал главной целью «красных дьяволов» после заключения сделки по вратарю «Интера» Андре Онана. Сообщается, что следующее предложение от «Манчестер Юнайтед» может быть на сумму от 53 до 55 миллионов евро. Также английский гранд планирует включить бонусы, чтобы преодолеть квоту в 60 миллионов евро. «Аталанта» просит разовую выплату в размере 60 миллионов евро плюс бонусы.

Напомним, что в прошлом сезоне Хёйлунн провёл 34 матча, забив десять голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего нападающего в 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023
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