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Защитник «Челси» Фофана может пропустить весь следующий сезон из-за травмы

18 Июля 2023 • 16:28 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Защитник «Челси» Уэсли Фофана рискует пропустить весь сезон-2023/2024 из-за травмы. Об этом сообщают источники из медицинского штаба лондонского клуба.

Отмечается, что у 22-летнего француза произошёл разрыв крестообразных связок колена, поэтому Фофана потребуется операция. Восстановление может занять несколько месяцев, но также не исключён вариант, при котором футболист пропустит весь следующий сезон.

Напомним, Фофана перешёл в «Челси» летом прошлого года из «Лестера» за 80,4 миллионов евро. В составе «синих» защитник успел провести 20 матчей и забить два гола. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 55 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Уэсли Фофана
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