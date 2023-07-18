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​Онана готовится к обследованию для «Манчестер Юнайтед»

18 Июля 2023 • 16:15 Комментировать

Голкипер Андре Онана в ближайшее время станет футболистом «Манчестер Юнайтед». Как сообщает The Times, в среду 27-летний камерунец должен пройти медицинское обследование для «красных дьяволов». Если проблем выявлено не будет, Онана подпишет контракт на пять сезонов с возможностью продления ещё на год.

За трансфер Онана «Манчестер Юнайтед» заплатит «Интеру» 51 миллион евро. Ещё 5 миллионов миланский клуб сможет заработать на счёт прописанных в соглашении бонусных выплат. Эти выплаты зависят от выступлений Онана.

В «Интере» Андре Онана провёл один сезон. В 41 матче за клуб вратарь пропустил 36 голов.

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