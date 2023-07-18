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​«Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму», нанеся 30 ударов

18 Июля 2023 • 15:32 Комментировать

Во вторник «Тоттенхэм» провёл первый матч под руководством Анге Постекоглу. В товарищеском матче против «Вест Хэма» «шпоры» проиграли со счётом 2:3. Лондонское дерби проходило в Австралии.

На страницах Reddit была опубликована статистика матча. «Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 3:2, нанеся всего лишь 4 удара по воротам (все они пришлись в створ). «Шпоры», в свою очередь, нанесли 30 ударов (12 в створ) и 71% игрового времени провели с мячом. Словом, Постекоглу есть над чем работать, благо времени до старта нового сезона ещё достаточно.

Протокол игры  
Вест Хэм3:2Тоттенхэм
(1:0) Ингс Дэнни18'  
(2:0) Дивин Мубама23'  
  69'_Lo Celso G. (2:1)
  72'Удоги Дестини (2:2)
(3:2) Скамакка Джанлука78'  
Фабьянски ЛукашЭмерсон РамосИнгс Дэнни 58' (Скамакка Джанлука ( 58') Лаинг Леви АлександрЗума Курт 85' (_Earthy G. ( 85') Огбонна АнджелоБоуэн Джаррод 85' (Новаес Пальярес Луис Густаво ( 85') Даунс Флинн 69' (Честерс Дэниэл ( 69') Фредди ПоттсФорнальс ПаблоДивин Мубама 59' (Саймон-Суайер Камарай ( 59')
Запасные: Ананг ДжозефКовентри КонорНайтбридж ДжейкобКрессуэлл Аарон
_Vicario G. 48' (Остин Брендон ( 48') Ромеро Кристиан 46' (Эмерсон Жуниор ( 46'  60') Танганга Джафет 47' (Перишич Иван ( 47') Скипп Оливер 46' (Ришарлисон ( 46') Биссума Ив 46' (_Lo Celso G. ( 46') Манор Соломон 47' (Дэвис Харви ( 47') Кулушевски Деян 47' (_Devine A. ( 47') Кейн Гарри 46' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль ( 46') _Porro P. 46' (Санчес Давинсон ( 46') _Reguilon S. 47' (Сарр Пап Матар ( 47') _Maddison J. 47' (Удоги Дестини ( 47')
Запасные: Уайт Харви_Whiteman A.
18 июля. Стадион "Optus Stadium (Perth)".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вест Хэм
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Сегодня, 18 Июля
15:32 · Англия. Премьер-лига
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