​«Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму», нанеся 30 ударов

Во вторник «Тоттенхэм» провёл первый матч под руководством Анге Постекоглу. В товарищеском матче против «Вест Хэма» «шпоры» проиграли со счётом 2:3. Лондонское дерби проходило в Австралии.

На страницах Reddit была опубликована статистика матча. «Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 3:2, нанеся всего лишь 4 удара по воротам (все они пришлись в створ). «Шпоры», в свою очередь, нанесли 30 ударов (12 в створ) и 71% игрового времени провели с мячом. Словом, Постекоглу есть над чем работать, благо времени до старта нового сезона ещё достаточно.