​«Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму», нанеся 30 ударов

Во вторник «Тоттенхэм» провёл первый матч под руководством Анге Постекоглу. В товарищеском матче против «Вест Хэма» «шпоры» проиграли со счётом 2:3. Лондонское дерби проходило в Австралии.
На страницах Reddit была опубликована статистика матча. «Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 3:2, нанеся всего лишь 4 удара по воротам (все они пришлись в створ). «Шпоры», в свою очередь, нанесли 30 ударов (12 в створ) и 71% игрового времени провели с мячом. Словом, Постекоглу есть над чем работать, благо времени до старта нового сезона ещё достаточно.
Протокол игры
|(1:0) Ингс Дэнни18'
|(2:0) Дивин Мубама23'
|69'_Lo Celso G. (2:1)
|72'Удоги Дестини (2:2)
|(3:2) Скамакка Джанлука78'
Фабьянски Лукаш•Эмерсон Рамос•Ингс Дэнни58' (Скамакка Джанлука (58') •Лаинг Леви Александр•Зума Курт85' (_Earthy G. (85') •Огбонна Анджело•Боуэн Джаррод85' (Новаес Пальярес Луис Густаво (85') •Даунс Флинн69' (Честерс Дэниэл (69') •Фредди Поттс•Форнальс Пабло•Дивин Мубама59' (Саймон-Суайер Камарай (59')
_Vicario G.48' (Остин Брендон (48') •Ромеро Кристиан46' (Эмерсон Жуниор (46') • 60'Танганга Джафет47' (Перишич Иван (47') •Скипп Оливер46' (Ришарлисон (46') •Биссума Ив46' (_Lo Celso G. (46') •Манор Соломон47' (Дэвис Харви (47') •Кулушевски Деян47' (_Devine A. (47') •Кейн Гарри46' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль (46') •_Porro P.46' (Санчес Давинсон (46') •_Reguilon S.47' (Сарр Пап Матар (47') •_Maddison J.47' (Удоги Дестини (47')
Запасные: Уайт Харви•_Whiteman A.
18 июля. Стадион "Optus Stadium (Perth)".
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