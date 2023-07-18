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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» интересовался Виллианом

18 Июля 2023 • 15:24 Комментировать

Виллиан продолжит выступать за «Фулхэм» - накануне лондонский клуб объявил о продлении контракта с бразильцем. Между тем, бразильский филиал ESPN рассказывает о том, что до пролонгации вингером трудового договора с «дачниками» им интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Впрочем, переговоры существенно не продвинулись, ведь для обоих грандов АПЛ Виллиан был не главной целью.

В августе Виллиану исполнится 35 лет. В Премьер-лиге Англии за «Челси», «Арсенал» и «Фулхэм» бразилец провёл 286 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 50 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фулхэм Виллиан Манчестер Юнайтед трансферы футбола - лето 2023
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