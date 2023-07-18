​«Манчестер Юнайтед» интересовался Виллианом

Виллиан продолжит выступать за «Фулхэм» - накануне лондонский клуб объявил о продлении контракта с бразильцем. Между тем, бразильский филиал ESPN рассказывает о том, что до пролонгации вингером трудового договора с «дачниками» им интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Впрочем, переговоры существенно не продвинулись, ведь для обоих грандов АПЛ Виллиан был не главной целью.

В августе Виллиану исполнится 35 лет. В Премьер-лиге Англии за «Челси», «Арсенал» и «Фулхэм» бразилец провёл 286 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 50 результативных передач на партнёров.