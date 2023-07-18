​«Манчестер Юнайтед» договорился с нападающим

«Манчестер Юнайтед» согласовал условия личного контракта с нападающим Расмусом Хёйлунном. Теперь английский гранд готовит первое официальное предложение по 20-летнему норвежцу для «Аталанты». Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Аталанта» сообщила «красным дьяволам», что не хочет рассматривать варианты с включением в сделку каких-то игроков. Бергамаски требуют за Хёйлунна примерно 65-70 миллионов евро.

За сезон в «Аталанте» Расмус Хёйлунн провёл 34 матча. В них норвежский форвард забил десять голов и отдал четыре результативных паса на партнёров.