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​«Манчестер Юнайтед» договорился с нападающим

18 Июля 2023 • 14:53 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» согласовал условия личного контракта с нападающим Расмусом Хёйлунном. Теперь английский гранд готовит первое официальное предложение по 20-летнему норвежцу для «Аталанты». Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Аталанта» сообщила «красным дьяволам», что не хочет рассматривать варианты с включением в сделку каких-то игроков. Бергамаски требуют за Хёйлунна примерно 65-70 миллионов евро.

За сезон в «Аталанте» Расмус Хёйлунн провёл 34 матча. В них норвежский форвард забил десять голов и отдал четыре результативных паса на партнёров.

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Аталанта Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023
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