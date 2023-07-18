​«Астон Вилла» сделала второе предложение по Диаби, «Аль-Наср» тоже в гонке

На летнем трансферном рынке идёт борьба за атакующего полузащитника Муссу Диаби из «Байера». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, второе предложение по Диаби направила «Астон Вилла». Ранее в Леверкузене отклонили предложение из Бирмингема в 35 миллионов евро плюс бонусы. «Вилланы» надеются на то, что второй вариант будет принят, иначе клуб может переключиться на Жереми Доку.

В то же время за 24-летнего Диаби борется «Аль-Наср». Саудовский клуб, за который выступает Криштиану Роналду, тоже сделал новое предложение с огромной зарплатой для игрока.

Мусса Диаби оценивается экспертами портала transfermarkt в 50 миллионов евро.