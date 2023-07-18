Лукаку возвращается в лагерь «Челси»

Нападающий Ромелу Лукаку, чьё будущее остаётся неопределённым, уже приехал в Лондон. Во вторник днём он прибудет на тренировочную базу «Челси», где будет тренироваться. Об этом на своих страницах рассказывает The Athletic.

На базе Ромелу Лукаку будет работать с Пьером-Эмериком Обамеянгом и Хакимом Зиешем. Эти три игрока не входят в планы «Челси», в то время как команда сейчас находится США в предсезонном туре.

Основным претендентом на подписание 30-летнего Лукаку является «Ювентус», но всё зависит от будущего Душана Влаховича.

Портал transfermarkt оценивает Ромелу Лукаку в 40 миллионов евро.