Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» отклонил новое предложение «Челси» по Кайседо слухи

18 Июля 2023 • 14:11 Комментировать

«Брайтон» не принял второе предложение «Челси» по трансферу опорного хавбека Мойсеса Кайседо.

Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн на своей страничке в социальной сети утверждает, что «чаек» не устроила предложенная лондонским клубом сумма по Кайседо. Сообщается, что «Челси» предлагал почти 82 миллиона евро. Сам футболист готов на переезд в стан «синих».   

В сезоне-2022/23 Кайседо принял участие в 37 матчах Английской премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу. Трудовое соглашение эквадорского полузащитника с «Брайтоном» рассчитано до 2027 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
14:21 · Англия. Премьер-лига
Лукаку возвращается в лагерь «Челси»
14:11 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» отклонил новое предложение «Челси» по Кайседо слухи
13:38 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» показал необычную новую форму фото
13:27 · Англия. Премьер-лига
​Гиггз оправдан
13:15 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» покупает защитника «Челси»
13:13 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Юнайтед» Теллес продолжит карьеру в «Аль-Насре»
12:53 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд собрался за покупками, но припарковал свой шикарный Rolls-Royce в запретной зоне
12:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» согласовал топ-трансфер за 55 миллионов евро
10:47 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал, что думает о трансфере Месси в МЛС
09:17 · Англия. Премьер-лига
Стала известна причина отказа «Челси» от Влаховича
08:48 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» хочет подписать вингера «Манчестер Юнайтед»
08:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» улучшил предложение по трансферу Кайседо
08:25 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» усилился венгерским игроком
06:42 · Англия. Премьер-лига
Бутезом интересуется клуб АПЛ
03:32 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» предложил контракт защитнику «Монако» Дисаси
Все новости
Рекомендуем