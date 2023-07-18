«Брайтон» не принял второе предложение «Челси» по трансферу опорного хавбека Мойсеса Кайседо.

Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн на своей страничке в социальной сети утверждает, что «чаек» не устроила предложенная лондонским клубом сумма по Кайседо. Сообщается, что «Челси» предлагал почти 82 миллиона евро. Сам футболист готов на переезд в стан «синих».

В сезоне-2022/23 Кайседо принял участие в 37 матчах Английской премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу. Трудовое соглашение эквадорского полузащитника с «Брайтоном» рассчитано до 2027 года.