Лондонский «Арсенал» провел презентацию нового гостевого комплекта формы на следующий сезон. Футболка команды изготовлена в салатовом цвете и украшена черными полосами, которые являются отсылкой на карту лондонского района Ислингтон.

Техническим спонсором «канониров» является немецкая компания Adidas.

Напомним, что в прошлом сезоне «Арсенал» боролся за чемпионский титул в Премьер-лиге, однако в конечном счете уступил золотые медали «Манчестер Сити». Подопечные Микеля Артеты финишировали на втором месте и гарантировали себе прямую путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.