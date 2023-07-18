​Гиггз оправдан

Известный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз был оправдан в Королевском суде Манчестера. Как сообщает BBC, валлийца признали невиновным по всем пунктам обвинения.

Райана Гиггза обвиняли в насилии в отношении его бывшей девушки Кейт Гревилл и её сестры. В ходе затяжного разбирательства экс-игрок «Манчестер Юнайтед» даже приводил в суде свою футбольную статистику по красным карточкам.

Из-за суда Райану Гиггзу пришлось покинуть должность главного тренера сборной Уэльса. Теперь, после оправдательного приговора, валлиец сможет вернуться к тренерской работе.