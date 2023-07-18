«Лидс» покупает защитника «Челси»

Центральный защитник Итан Ампаду, правами на которого владеет лондонский «Челси», близок к трансферу в другой английский клуб. Об этом в своих социальных сетях сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям журналиста, новым местом работы 22-летнего валлийского футболиста станет «Лидс». Сумма трансфера составит порядка восьми миллионов евро плюс бонусные выплаты.

Ампаду находится в структуре «пенсионеров» с июля 2017 года. Трудовое соглашение защитника с лондонским клубом рассчитано до середины 2024 года.

В прошлом сезоне Итан играл на правах аренды за «Специю». Он провел в Серии А 32 встречи, забил один гол и отдал один ассист.