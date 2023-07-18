Защитник «Манчестер Юнайтед» Теллес продолжит карьеру в «Аль-Насре»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес близок к переходу в саудовский «Аль-Наср». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы достигли устного соглашения о переходе 30-летнего бразильца. «Аль-Наср» хочет, чтобы Теллес присоединился к команде уже в ближайшие дни.

Отметим, что минувший сезон Теллес провёл в «Севилье» на правах аренды. Защитник принял участие в 38 матчах испанского клуба, отметившись в них тремя результативными передачами. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 7,5 миллионов евро.

Напомним, Теллес перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2020 году из «Порту» за 15 миллионов евро. В составе манкунианцев футболист успел провести в общей сложности 50 матчей, забить один гол и отдать восемь результативных передач.