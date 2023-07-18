Рэшфорд собрался за покупками, но припарковал свой шикарный Rolls-Royce в запретной зоне

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд решил собраться за покупками вместе со своим другом Тайреллом Маласией, но пешком парням пройтись не захотелось - это у нас люди не ездят в булочную на такси, а там ездят, и не на такси, а на «Роллс-Ройсе» стоимостью в 700 тысяч евро.

Однако запарковать должным образом свой роскошный болид Рэшфорд не сумел, ему было бы много легче сделать это на футбольном поле, чем в центре Манчестера. Как сообщает Daily Mail, он оставил автомобиль в зоне, где запрещено в принципе проезжать на автомобиле - то есть «под кирпичом».

Может, Рэшфорд и собирался провести там лишь пару минуток, но, на его беду, его тут же узнали детишки и толпой ринулись к нему за автографом. И пришлось давать их - популярность обязывает. О том, удалось ли отделаться от полиции автографами, Daily Mail не сообщает.