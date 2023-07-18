«Манчестер Юнайтед» согласовал топ-трансфер за 55 миллионов евро

Голкипер миланского «Интера» Андре Онана переходит в «Манчестер Юнайтед». По информации The Athletic, манкунианцы согласовали с «нерадзурри» переход вратаря за 51 миллион евро плюс четыре миллиона бонусами.

С самим Онана «красные дьяволы» подпишут пятилетнее трудовое соглашение. Официально о сделке будет объявлено после того, как «МЮ» уладит мелкие детали трансфера.

Андре выступает за миланскую команду с июля 2022 года. Его контракт с «нерадзурри» рассчитан до середины 2027 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии вратарь провел 24 поединка. Голкипер пропустил 24 мяча, а в восьми встречах сохранил ворота в неприкосновенности.