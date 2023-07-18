Артета рассказал, что думает о трансфере Месси в МЛС

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что думает о трансфере аргентинского форварда Лионеля Месси в МЛС. 36-летний чемпион мира недавно стал игроком «Интер Майами».

«Лионель устроит там революцию и изменит МЛС своим присутствием. Это будет серьезный резонанс. Для США невероятный момент, что Месси решил продолжить карьеру в этой стране», - передает слова испанского специалиста Ole.

Напомним, что Месси перебрался в «Интер Майами» на правах свободного агента. Нападающий подписал трудовое соглашение, которое рассчитано до конца 2025 года.