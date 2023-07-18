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Артета рассказал, что думает о трансфере Месси в МЛС

18 Июля 2023 • 10:47 Комментировать

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что думает о трансфере аргентинского форварда Лионеля Месси в МЛС. 36-летний чемпион мира недавно стал игроком «Интер Майами».

«Лионель устроит там революцию и изменит МЛС своим присутствием. Это будет серьезный резонанс. Для США невероятный момент, что Месси решил продолжить карьеру в этой стране», - передает слова испанского специалиста Ole.

Напомним, что Месси перебрался в «Интер Майами» на правах свободного агента. Нападающий подписал трудовое соглашение, которое рассчитано до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Микель Артета Интер Майами
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