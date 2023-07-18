Кем ещё может усилиться «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» планировал летом точечно усилиться, но пока подписал лишь Мэйсона Маунта на позицию, где немедленного укрепления не требовалось. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, чего ещё ждать от «красных дьяволов».

Пока одно приобретение

Пока что «Манчестер Юнайтед» укрепил лишь среднюю линию, подписав Мэйсона Маунта. Хавбек из «Челси» должен усилить «красных дьяволов», но, кажется, он пришёл на ту позицию, где вот прямо немедленного укрепления не требовалось. То есть «МЮ» вполне мог обойтись без Маунта, как кажется. Тем более не очень понятно, зачем «красные дьяволы» так форсировали эту сделку и в итоге заплатили 64,2 млн евро. С финансовой точки зрения сделка не выглядит успешной.

Вдобавок к этому «МЮ» на Маунта потратил почти половину доступного трансферного бюджета, если учитывать требования финансового фейр-плей. Конечно, это не означает, что у клуба больше нет денег. Однако теперь более остро встал вопрос продажи нынешних футболистов, чтобы приобрести новых. У «Манчестер Юнайтед» же с этим серьёзные проблемы в последние годы.

Необходимость новых вратарей

Ближайшим приобретением «МЮ» станет Андре Онана. Судя по данным медиа, эта сделка почти закрыта. Сумма сделки как раз составит почти оставшуюся половину от имеющегося у «красных дьяволов» доступного трансферного бюджета. В отличие от Маунта, этот трансфер выглядит как суперудачный. Онана не просто хорошо знаком тен Хагу по совместной работе в «Аяксе», но и является современным голкипером, умеющим отлично играть ногами, а именно в этом была главная претензия к Давиду де Хеа. Причём Онана не будет стоить заоблачных денег, если смотреть на современные трансферные реалии.

При этом «МЮ» собирается приобрести и второго вратаря. Речь идёт о Дзионе Судзуки из «Уравы Ред Даймондс». 20-летний японец явно приобретается на роль второго голкипера. Про этого голкипера говорить сложно, всё-таки немногие смотрят Джей-лигу. За сборную Японии он пока провёл один матч, что не выглядит солидным показателем, но надо дать скидку на возраст.

Приход Судзуки означает, что «МЮ» будет продавать Дина Хендерсона. Молодому англичанину не дадут шансов в основе, при этом он пользуется спросом у английских клубов. Если трансфер Судзуки оценивается примерно в 6 млн евро, то Хендерсона получится продать в разы дороже, так что смысл этого размена понятен. «МЮ» как раз и хочет заработать, чтобы иметь возможность приобрести ещё кого-то.

А где же форвард?

Ещё кто-то – это центрфорвард. «МЮ» просто необходимо усиление на эту позицию. От Гарри Кейна «красные дьяволы» отказались, потому что не готовы платить «Тоттенхэму» примерно 100 млн евро, а именно сумму в этом диапазоне «шпоры» надеются получить. На «Олд Траффорд» решили не тратить такую сумму на капитана сборной Англии. По этой же причине не стоит ждать в Манчестере и Виктора Осимхена. «Наполи» не хочет продавать своего форварда, и их решение могла изменить только очень выгодная сделка, на которую «красные дьяволы» не готовы.

Пожалуй, главная интрига лета – это как «МЮ» решит вопрос с нападающим. Многое в этом вопросе будет зависеть как раз от того, насколько выгодно клуб сможет продать тех футболистов, которые не нужны. В целом на бумаге кажется, что Гарри Магуайра, Антони Марсьяля, Эрика Байи, Алекса Телльеса, Донни ван де Бека можно продать за довольно неплохую сумму. Однако сделать это будет не так-то просто. Да и если уйдут и Магуайр, и Байи, то «красным дьяволам» не помешает и четвёртый центральный защитник для ротации.

Если заработать на трансферах не получится, то «МЮ» придётся вновь искать кого-то в аренду, а на таких условиях качественное усиление найти будет довольно сложно – Ваут Вергхорст тому явное подтверждение.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» опубликовало материал на тему: Футбольные предатели: Как футболисты переходили в стан заклятых врагов.

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Роман Андреев