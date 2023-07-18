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Стала известна причина отказа «Челси» от Влаховича

18 Июля 2023 • 09:17 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

«Челси» не собирается покупать нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, лондонский клуб смущает высокая зарплата сербского футболиста. Отмечается, что «Челси» готов взять Влаховича в аренду, однако «Ювентус» не устраивают такие условия.

Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего футболиста заинтересован французский «ПСЖ», который готов заплатить за нападающего 90 миллионов евро.

Напомним, Влахович перешёл в «Ювентус» в январе 2022 года из «Фиорентины». В минувшем сезоне за туринскую команду он провёл 42 матча, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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