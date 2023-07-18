Стала известна причина отказа «Челси» от Влаховича

«Челси» не собирается покупать нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, лондонский клуб смущает высокая зарплата сербского футболиста. Отмечается, что «Челси» готов взять Влаховича в аренду, однако «Ювентус» не устраивают такие условия.

Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего футболиста заинтересован французский «ПСЖ», который готов заплатить за нападающего 90 миллионов евро.

Напомним, Влахович перешёл в «Ювентус» в январе 2022 года из «Фиорентины». В минувшем сезоне за туринскую команду он провёл 42 матча, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 70 миллионов евро.