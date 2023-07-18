«Лестер» хочет подписать вингера «Манчестер Юнайтед»

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амада Диалло может продолжить карьеру в другом английском клубе. Как информируют журналисты таблоида Daily Mail, в услугах 21-летнего игрока заинтересован «Лестер».

«Лисы» рассматривают Диалло в качестве альтернативы Харви Барнсу, которого могут продать этим летом. В приобретении игрока заинтересован «Ньюкасл».

Напомним, что Амаду перебрался в стан «красных дьяволов» из «Аталанты» в 2021 году. В прошедшем сезоне он выступал на правах аренды за «Саутгемптон». Диалло провел 43 поединка во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи.