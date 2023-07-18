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«Лестер» хочет подписать вингера «Манчестер Юнайтед»

18 Июля 2023 • 08:48 Комментировать

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амада Диалло может продолжить карьеру в другом английском клубе. Как информируют журналисты таблоида Daily Mail, в услугах 21-летнего игрока заинтересован «Лестер».

«Лисы» рассматривают Диалло в качестве альтернативы Харви Барнсу, которого могут продать этим летом. В приобретении игрока заинтересован «Ньюкасл».

Напомним, что Амаду перебрался в стан «красных дьяволов» из «Аталанты» в 2021 году. В прошедшем сезоне он выступал на правах аренды за «Саутгемптон». Диалло провел 43 поединка во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Манчестер Юнайтед трансферы футбола - лето 2023 Амаду Диалло
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