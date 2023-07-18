«Челси» улучшил предложение по трансферу Кайседо

Эквадорский полузащитник Мойсес Кайседо, правами на которого владеет «Брайтон», остается трансферной целью лондонского «Челси».

Как стало известно журналистам Evening Standard, руководство «пенсионеров» увеличило предложение по трансферу игрока до 81 миллиона евро. Сам Кайседо уже договорился о деталях трудового соглашения с лондонским топ-клубом.

В минувшем сезоне Мойсес принял участие в 43 поединках за «чаек», в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 75 миллионов евро.