«Борнмут» усилился венгерским игроком

19-летний венгерский защитник Милош Керкез сменил клубную прописку. Как сообщил инсайдер Николо Скира, футболист перебрался из нидерландского «АЗ Алкмар» в «Борнмут». Детали сделки пока не афишируются.

В прошедшем сезоне Керкез был основным игроком нидерландского коллектива. Защитник принял участие в 52 встречах, записав на свой счет пять забитых мячей и семь голевых передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

Добавим, что после возвращения в Премьер-лигу «Борнмут» сумел сохранить место в элитном дивизионе, финишировав на 15-м месте в прошлом сезоне.