Бутезом интересуется клуб АПЛ

Журналист Саша Тавольери сообщил о том, что за 28-летним вратарём «Антверпена» Жаном Бутезом пристально следит клуб Английской премьер-лиги «Ноттингем Форест».

Бутез провёл прошедший сезон на очень хорошем уровне, к тому же его команда стала чемпионом страны. Француз начал свою карьеру в «Лилле», затем, в 2017 году, на правах аренды перешёл в бельгийский «Мускрон». Демонстрируя качественный футбол, он полностью перешёл в клуб летом 2018 года.

Два года спустя «Антверпен» заплатил за игрока ныне несуществующей команде один миллион евро.

В прошлом сезоне Бутез провёл 20 сухих матчей в 40 играх чемпионата.