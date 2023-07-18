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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бутезом интересуется клуб АПЛ

18 Июля 2023 • 06:42 Комментировать

Журналист Саша Тавольери сообщил о том, что за 28-летним вратарём «Антверпена» Жаном Бутезом пристально следит клуб Английской премьер-лиги «Ноттингем Форест».

Бутез провёл прошедший сезон на очень хорошем уровне, к тому же его команда стала чемпионом страны. Француз начал свою карьеру в «Лилле», затем, в 2017 году, на правах аренды перешёл в бельгийский «Мускрон». Демонстрируя качественный футбол, он полностью перешёл в клуб летом 2018 года.

Два года спустя «Антверпен» заплатил за игрока ныне несуществующей команде один миллион евро.

В прошлом сезоне Бутез провёл 20 сухих матчей в 40 играх чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Антверпен трансферы футбола - лето 2023 Жан Бутез
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