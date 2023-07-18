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«Ньюкасл» предложил контракт защитнику «Монако» Дисаси

18 Июля 2023 • 03:32 Комментировать

«Ньюкасл Юнайтед» предложил контракт 25-летнему защитнику «Монако» Акселю Дисаси. Об этом сообщает Foot Mercato. По информации издания, что «чёрно-белые» начали переговоры с «Монако» по поводу футболиста.

Хотя ранее и появлялись сведения о том, что к серебряному призёру чемпионата мира 2022 года проявлял интерес также и «Манчестер Юнайтед», журналисты из Foot Mercato считают, что «красные дьяволы» сосредоточатся на завершении сделки по нападающему, прежде чем обратят своё внимание на Дисаси.

Дополнительно сообщается, что контракт, вероятнее всего, будет заключён до июня 2025 года, а сумма трансфера составит 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Монако Аксель Дисаси трансферы футбола - лето 2023
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