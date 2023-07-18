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Мать Деле Алли также опровергла его скандальное интервью

18 Июля 2023 • 01:20 Комментировать

Вслед за анонимным родственником полузащитника Деле Алли слово решила взять и его мать, удивленная жалобами сына на трудное детство. По ее словам, игрока никто никогда не бросал, а родители в меру возможностей старались обеспечить ему счастливое детство.

- Мы никогда его не бросали, всегда желали ему только самого лучшего. В 13 он начал играть в футбол и вступил в академию «МК Донс», где тренировался пять дней в неделю, а потом переселился к какому-то другу. Это было удобно в смысле тренировок, но в конце недели он все равно появлялся дома. У нас есть фотографии, в том числе и с его отцом, - цитирует слова женщины OJBSPORT. 

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Евро-Футбол.Ру,
Деле Алли
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