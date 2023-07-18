Романо: «Обамеянг согласовал трёхлетний контракт с «Марселем»

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг согласился на переход в «Марсель».

Габонский футболист намерен сменить клуб, так как на него не рассчитывают в «Челси». Как сообщается в обновлённом отчёте инсайдера Фабрицио Романо, «Марсель» достиг полной договорённости с 34-летним форвардом по условиям контракта. Соглашение будет рассчитано до середины 2026 года. В «Марселе» уверены, что переход Обамеянга состоится в скором времени.

Для завершения трансфера необходимо получить одобрение «Челси», однако в переговорах с руководством лондонцев, как утверждает Романо, вряд ли возникнут трудности.