Обамеянг близок к договорённости с французским клубом

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг стал ближе к переходу в «Марсель».

Главной преградой в сделке считалась слишком высокая для клуба Лиги 1 зарплата 34-летнего игрока, но теперь стороны близки к компромиссу. По обновлённым данным журналиста Санти Ауны, Обамеянг вот-вот согласует с «Марселем» контрактные условия. Габонца впечатлил проект «бело-голубых». Трансферная договорённость с «Челси» пока не достигнута.

Пьер-Эмерик Обамеянг присоединился к лондонскому клубу в начале прошедшего сезона. В составе «синих» он провёл 21 матч, отметившись тремя забитыми мячами и одним ассистом.