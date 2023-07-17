«Ноттингем Форест» начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу Хендерсона

«Ноттингем Форест» вступил в переговоры с «Манчестер Юнайтед» по голкиперу Дину Хендерсону .

На днях появились известия о том, что «красные дьяволы» займутся продажей английского вратаря сразу после подписания Андре Онана из «Интера». По обновлённым сведениям журналиста Лаури Уайтуэлла, трансферные переговоры между клубами по Хендерсону уже стартовали. Если верить слухам, «Ноттингем Форест» заплатит за 26-летнего игрока более 20 млн евро.

Дин Хендерсон провёл 29 матчей за первую команду «Манчестер Юнайтед». В прошедшем сезоне футболист выступал за «Ноттингем Форест» на правах аренды, пропустив 31 гол в 18 поединках Премьер-лиги за «лесников».