Переговоры между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» относительно перехода защитника Йошко Гвардиола все еще продолжаются.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, ключевым моментом в обсуждении на данный момент является фиксированная сумма трансфера, а проблем с бонусными выплатами нет. «РБ Лейпциг» настаивает на фиксированной единоразовой выплате в размере 100 миллионов евро.

По данным журналиста, Гвардиол сам настаивает на переходе в «Манчестер Сити» после того, как личные условия были согласованы еще месяц назад. Молодой защитник стремится присоединиться к команде из Англии.