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«Манчестер Сити» продолжает вести переговоры по Гвардиолу слухи

17 Июля 2023 • 22:20 Комментировать

Переговоры между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» относительно перехода защитника Йошко Гвардиола все еще продолжаются.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, ключевым моментом в обсуждении на данный момент является фиксированная сумма трансфера, а проблем с бонусными выплатами нет. «РБ Лейпциг» настаивает на фиксированной единоразовой выплате в размере 100 миллионов евро.

По данным журналиста, Гвардиол сам настаивает на переходе в «Манчестер Сити» после того, как личные условия были согласованы еще месяц назад. Молодой защитник стремится присоединиться к команде из Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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