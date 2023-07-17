Трансфер голкипера «Интера» Андре Онана в «Манчестер Юнайтед» задерживается.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, Андре Онана сегодня не полетит в Манчестер, несмотря на ранее поступившие сообщения. Футболист все еще находится в Милане со своей нынешней командой.

Официального объявления о переходе голкипера в стан «красных дьяволов» сегодня не будет. Ожидается, что Онана отправится в Англию на медицинское обследование позднее на этой неделе.

В настоящее время «Манчестер Юнайтед» активно готовит необходимые документы по трансферу.