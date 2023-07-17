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О переходе Онана в «Манчестер Юнайтед» объявят позже слухи

17 Июля 2023 • 21:53 Комментировать

Трансфер голкипера «Интера» Андре Онана в «Манчестер Юнайтед» задерживается.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, Андре Онана сегодня не полетит в Манчестер, несмотря на ранее поступившие сообщения. Футболист все еще находится в Милане со своей нынешней командой.

Официального объявления о переходе голкипера в стан «красных дьяволов» сегодня не будет. Ожидается, что Онана отправится в Англию на медицинское обследование позднее на этой неделе.

В настоящее время «Манчестер Юнайтед» активно готовит необходимые документы по трансферу.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Андре Онана трансферы футбола - лето 2023
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