«ПСЖ» готов потратить 100 миллионов евро на нового нападающего, и эта сумма может увеличиться, если Мбаппе перейдет в «Реал».

Как сообщает ESPN, парижский клуб готов отдать 100 миллионов евро на приобретение нового нападающего. «ПСЖ» считает, что предпочтительным направлением для Гарри Кейна является «Бавария», однако, если англичанину не удастся договориться о сделке, клуб из Парижа готов предложить больше денег «Тоттенхэму», и попытается убедить Кейна присоединиться к их команде.

По информации источника, в течение последних нескольких недель «ПСЖ» также ведет переговоры с братом и агентом Кейна.