Маркус Рэшфорд, нападающий «Манчестер Юнайтед», подписал новое соглашение с клубом. Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, договор был заключен еще месяц назад, а теперь все официально подтверждено и завершено.

Согласно новому контракту, Рэшфорд останется в «Манчестер Юнайтед» до июня 2028 года, закрепляя свою роль в команде на пятилетний срок.

Подписание нового контракта является важным шагом как для футболиста, так и для клуба. Рэшфорд уже долгое время является ключевым игроком «Манчестер Юнайтед» и пользуется большим доверием тренерского штаба и болельщиков.

В минувшем сезоне Рэшфорд провел в составе «Манчестер Юнайтед» 56 матчей, забил 30 голов и отдал 11 ассистов.