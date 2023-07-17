Звёздный игрок «Манчестер Юнайтед» отказал клубам из Саудовской Аравии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отклонил несколько предложений.

28-летний футболист мог продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, однако решил остаться в своём клубе. По информации инсайдера Фабрицио Романо, португалец ответил отказом сразу на несколько предложений от саудовских грандов.

Контракт Бруну Фернандеша с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до середины 2026 года, а его трансферная стоимость, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 75 млн евро. В прошедшем сезоне атакующий хавбек отыграл 59 матчей за команду Эрика тен Хага во всех турнирах, записав себе в актив 14 забитых мячей и 15 результативных передач.