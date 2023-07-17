«Аталанта» требует за Хёйлунна значительно меньше 100 млн евро

Нападающий «Аталанты» Расмус Хёйлунн может быть продан в текущее трансферное окно.

Над подписанием датчанина активно работает «Манчестер Юнайтед», чьи предложение пока не убедили клуб из Бергамо. Впрочем, согласно сведениям журналиста Даниэле Лонго, запрос «Аталанты» не столь высок, как сообщали английские ресурсы. Вместо 100 млн евро, о которых шла речь, бергамаски оценивают 20-летнего форварда в 70 млн евро. Отмечается, что на данный момент «красные дьяволы» предлагали лишь 40 млн.

Расмус Хёйлунн записал на свой счёт девять забитых мячей и четыре голевые передачи в 32 матчах Серии А.