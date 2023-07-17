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Кейн остаётся в «Тоттенхэме» — Лёви не отпускает форварда

17 Июля 2023 • 20:34 Комментировать

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн останется в лондонском клубе.

Как сообщает Bayern & Germany , президент «шпор» Даниэль Лёви несколько дней назад заявил, что не продаст Кейна в летнее трансферное окно. Функционер надеется, что форвард продлит трудовой договор с «Тоттенхэмом» на улучшенных условиях.

29-летний нападающий выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. За это время Кейн принял участие в 435 матчах во всех турнирах, забил 280 мячей и записал на свой счет 64 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в услугах Кейна заинтересована мюнхенская «Бавария» и французский «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Даниэль Леви Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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