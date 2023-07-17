Боснийский голкипер Асмир Бегович официально стал игроком лондонского «КПР». Об этом сообщает пресс-служба клуба. 36-летний футболист перебрался в новую команду в статусе свободного агента, подписав трудовое соглашение на один год.

Напомним, что в последние два сезона Бегович принадлежал клубу Премьер-лиги – ливерпульскому «Эвертону». В минувшем сезоне он сыграл за «ирисок» всего лишь в одном матче, в котором пропустил гол. Ранее на протяжении карьеры он выступал за такие клубы как «Сток Сити», «Челси», «Карабах», «Борнмут», «Милан» и др.

Портал Transfermarkt оценивает опытного вратаря в 800 тыс. евро.