​Льорис может оказаться в «ПСЖ»

Голкипер Уго Льорис в летнее трансферное окно может сменить «Тоттенхэм» на «ПСЖ». Ранее лондонский клуб объявил о том, что 36-летний француз не будет готовиться к сезону, а будет искать себе новую команду.

Как сообщает RMC Sport, Льорис «соблазнён» идеей трансфера в «ПСЖ». Гранд Лиги 1 получил от «Тоттенхэма» информацию о футболисте, но между клубами пока что «нет ничего конкретного».

За «Тоттенхэм» Уго Льорис выступал с конца лета 2012 года. С тех пор француз провёл за «шпор» 447 матчей, в которых пропустил 508 голов.

Портал transfermarkt оценивает Льориса в 3 миллиона евро. Ранее во Франции голкипер играл за «Ниццу» и «Лион».