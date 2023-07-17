Назван самый дорогой свободный агент в мировом футболе

Авторитетный портал Transfermarkt подготовил рейтинг самых дорогостоящих игроков мира, которые в данный момент не обрели себе новый клуб и находятся в статусе свободного агента.

Возглавит рейтинг японский полузащитник Даити Камада, выступавший ранее за «Айнтрахт» из Франкфурта. Его стоимость оценивается порталом в 27 млн евро.

На втором месте – Уилфрид Заха, бывший игрок атаки «Кристал Пэлас». Стоимость ивуарийца оценивается в 22 млн евро. Замыкает тройку его соотечественник Жонатан Бамба, выступавший пять послених лет карьеры за «Лилль» со стоимостью в 20 млн евро.

На четвёртом месте бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа. Его стоимость оценивается в 13 млн евро.