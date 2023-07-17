​«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Вест Хэма» по Магуайру

«Вест Хэм» направил «Манчестер Юнайтед» предложение по аренде защитника Гарри Магуайра. Тем не менее, «красные дьяволы» ответили отказом. Об этом стало известно журналистам издания The Guardian.

Ранее стало известно о том, что Магуайр был лишён капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед». Защитник выразил разочарование из-за такого решения главного тренера команды Эрика тен Хага.

Гарри Магуайру 30 лет. Из-за плохой игры в прошлом сезоне он потерял твёрдое место в основном составе «Манчестер Юнайтед». Портал transfermarkt оценивает защитника в 20 миллионов евро.