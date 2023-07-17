Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Вест Хэма» по Магуайру

17 Июля 2023 • 19:26 Комментировать (1)

«Вест Хэм» направил «Манчестер Юнайтед» предложение по аренде защитника Гарри Магуайра. Тем не менее, «красные дьяволы» ответили отказом. Об этом стало известно журналистам издания The Guardian.

Ранее стало известно о том, что Магуайр был лишён капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед». Защитник выразил разочарование из-за такого решения главного тренера команды Эрика тен Хага.

Гарри Магуайру 30 лет. Из-за плохой игры в прошлом сезоне он потерял твёрдое место в основном составе «Манчестер Юнайтед». Портал transfermarkt оценивает защитника в 20 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Гарри Магуайр трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Kostya
17 Июля 2023 в 19:54
Почему так? Или МЮ рассматривает только варианты с полной продажей этого бревна?
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июля
19:53 · Англия. Премьер-лига
​Льорис может оказаться в «ПСЖ»
19:37 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» признан самым дорогим футбольным клубом мира после покупки Райса
19:29 · Россия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» отказался продавать Санчеса в «Спартак» и «Галатасарай» слухи
19:27 · Англия. Премьер-лига
Назван самый дорогой свободный агент в мировом футболе
19:26 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Вест Хэма» по Магуайру 1
19:02 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о будущих трансферах
18:40 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» покупает Апанду у «Челси» — известна сумма сделки слухи
18:32 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган рассказал о реакции Гвардиолы на уход полузащитника
18:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» включил Амрабата в трансферный список
17:37 · Англия. Премьер-лига
​Раскрыта зарплата Рэшфорда по новому контракту
17:12 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» сделал предложения Магуайру и Палинье слухи
17:12 · Англия. Премьер-лига
​Директор «Баварии» высказался об интересе к Кейну
16:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов продать Балогуна «Интеру» за 50 миллионов евро
16:38 · Англия. Премьер-лига
​На матч «Манчестер Сити» - «Атлетико» билеты распродали за 30 минут
16:21 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Манчестер Сити» Марез продолжит карьеру в «Аль-Ахли» 1
Все новости
Рекомендуем