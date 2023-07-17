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Артета высказался о будущих трансферах

17 Июля 2023 • 19:02 Комментировать

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подтвердил, что клуб будет оставаться бдительным на трансферном рынке и, что лондонцы готовы рассмотреть возможность совершения дополнительных приобретений. Артета отметил, что осталось еще много времени до закрытия трансферного окна.

«Мы будем следить за ситуацией. На рынке еще много времени», – цитирует Артету футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Артета также добавил, что «Арсеналу» предстоит посмотреть на то, как все будет развиваться в ближайшие несколько недель. Тренер отметил, что еще есть время для решения различных вопросов – и по приобретениям, и по продаже игроков.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета трансферы футбола - лето 2023
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